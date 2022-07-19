Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a sahnede para verdi

Yaz konserlerine devam eden Bülent Ersoy sahnede bayram harçlığı dağıttı.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Bodrum'da bir restoranda sahne aldı.

Kendisini dinlemeye gelen Safiye Soyman’ı sahneye alarak bayramlaşan Diva, meslektaşına bayram harçlığını vermeyi ihmal etmedi.

Sahnede tüm orkestra ekibine de çantasından çıkardığı parayı bayram harçlığı olarak dağıtan Bülent Ersoy, dinleyicilerinin alkış ve tezahuratları eşliğinde sahneden indi.

"Sen bizim her şeyimizsin"

Paraları sahnede sayan Soyman, sosyal medya hesabından Bülent Ersoy'un fotoğrafını yayınlayıp "Sen bizim her şeyimizsin" yazdı.

Diva Safiye Soyman'a 3 bin TL verirken orkestrasına da 5 bin TL verdi.



