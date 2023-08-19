Bülent Ersoy, sahnede göbek havasına eşlik etti Gösterişli kostümü ve mücevherleri ile göz dolduran Bülent Ersoy, son konserinde hayranlarına göbek dansı şovu yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Yoğun bir konser takvimi bulunan Ersoy, sık sık hayranlarıyla bir araya geliyor. Güçlü sesiyle sevilen şarkıları seslendiren usta isim, aynı zamanda eğlenceli anlar da yaşatıyor. Kurtlarını döktü Sahne şovlarıyla adından söz ettiren Ersoy, son olarak dans ettiği videoyla gündeme geldi. Dün akşam verdiği konserde renkli kostümüyle göz dolduran Bülent Ersoy, burada kurtlarını da döktü. Divadan göbek dansı şovu Müziğin ritmine kendini bırakan diva, göbek dansıyla büyük alkış aldı. O anlar sosyal medyada gündem olurken, Ersoy'a yorum yağdı.