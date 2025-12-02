Bülent Ersoy, sahnede sinirlendi! Hem bağırdı hem fırlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip Bülent Ersoy, Türk müziğinin Diva'sı olarka nitelendiriliyor.

Konserleri ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Ersoy, Sivri diliyle de tanınıyor.

Bülent Ersoy, Kayseri'de verdiği konserde hem kulakların pasını sildi hem de gergin anlarla dikkat çekti.

Şarkı söylediği sırada nedeni bilinmeyen bir şekilde sinirlenen Ersoy, önce mikrofonu daha sonra ise masa bulunan bardakları yere fırlattı.

AZARLADI

Bununla da yetinmeyen Ersoy daha sonra yanına çağırdığı adamın kulağına bir şeyler söyleyerek azarladı. Parmak sallayarak bağıran Ersoy'un o anları da sosyal medyada gündem oldu.