Bülent Ersoy, son giydiği kostümle marula benzetildi! Son hali alay konusu oldu

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“Diva” lakabıyla bilinen Bülent Ersoy, dün akşam bir ödül törenine katıldı.

Özel gecelerde kendisine özel kostümler hazırlatan Ersoy, yine şaşırtmadı.

Ünlü şarkıcı, hem tercih ettiği elbisesi hem de yaptığı konuşmasıyla geceye damgasını vurdu.

"HER ŞEYİ TATTIM"

Diva’nın sahnede yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. Bülent Ersoy, konuşmasına "Ben devrimler yaratan bir reformistim Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde... Rakibim yok, savaşacağım kimse yok. Boşu boşuna yaşıyorum. Niye yaşıyorum, her şeyin güzelliklerini tattım maddi manevi.

"ALNIMIN TERİYLE KAZANDIM"

Hani diyorlar ya 'Bülent Ersoy 10 kilo kalkan yedi' falan yaptı filan yaptı, onları hep yüce Türk milletinin sayesinde kazandım ve alnımın teriyle kazanmış olduğum paraları yedim."

Ersoy’un ödül töreni için seçtiği dikkat çekici elbise de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SHREK DEDİLER

Marula, lahanaya hatta Shrek’e benzetilen elbise, sosyal medyada adeta gündem oldu.