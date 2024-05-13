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Son günlerde Zeki Müren hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde olan Bülent Ersoy, bu sefer vasiyetiyle dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Ersoy, Anneler Günü'nde annesinin mezarını paylaşarak bir de mektup yazdı.
İşte vasiyeti
Ersoy, annesinin mezarının temiz ve bakımlı olmasından bahsederken menajeri Haluk Şentürk'e ne vasiyet ettiğini açıkladı.
"Çamaşır sularıyla yıkanıp temizlensin"
Ersoy, "Haluk'a aman ha mezarım çok şık olsun, çok temiz olsun dedim. Her gün kloraklarla, çamaşır sularıyla yıkanıp temizlensin. Çiçeklerim hep taze konsun üzerime. Hepsinden önemlisi dualar okuttur bana en güzel sesli hocalarla." dedi.
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