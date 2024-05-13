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Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! "Mezarım şık ve çok temiz olsun"

Bülent Ersoy vasiyetini açıkladı! "Mezarım şık ve çok temiz olsun" Annesine mektup yazan Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, vasiyetini açıkladı. Diva, "Mezarım çok şık olsun, çok temiz olsun" dedi.