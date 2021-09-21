Bülent Ersoy: Zeki Müren beni çağırdı

Usta sanatçı Bülent Ersoy, hakkında ortaya atılan 'yayına alkollü çıktı' ve 'estetik' iddialarına yanıt verdi:

Bülent Ersoy, 'Benzemez Kimse Bize' programındaki tavırlarıyla gündeme gelmişti. Diva, sosyal medyada hakkında ortaya atılan 'yayına alkollü çıktı' ve 'estetik' iddialarına karıldığı programda cevap verdi.

Hakkında yapılan yorumlara cevap veren Diva, "Çok heyecanlandık canlı yayın olduğu için. Muhterem izleyicilerin beğenmeleri üzerine hazırlanan bir program, 'acaba ne diyecekler?' heyecanı...

"50 SENEDİR YORUM YAPILIYOR"

En başta yaratıcı olmak, üretici olmak, yerinde saymamak ve insanlara saygılı olmak gerekir. Yorumlar hep yapıldı 50 senedir. Bazılarını haklı gördüm, bazılarını haksız..

"ÜZÜNTÜLERİMİ KİMSEYE GÖSTERMEDİM"

Üzüntülerimi yastığıma akıttığım iki damla yaşla kimseye göstermedim, hep tolere etmeye çalıştım. Böyle bir tarzım, tavrım hayatım boyunca olmadı. Bazı insanların seveni de olur, sevmeyeni de olur, sövenleri de olur. Böyle şeyin aslı astarı yok.

Programa çıkmadan önce uzun bir koridor yürüdüm sonrasında, konuşurken kendim dahi 'Herhalde Zeki Bey (Müren) beni çağırdı, ölüyorum' dedim."







