Bülent Ersoy'dan koronavirüs açıklaması

Bülent Ersoy'un Kuaförüm Sensin’den koronavirüse yakalandığı için ayrıldığı iddia edilmişti.

Diva Bülent Ersoy jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in yer aldığı Kuaförüm Sensin'den ayrılık kararı aldı.

Kararın nedeni olarak Bülent Ersoy'un koronavirüse yakalanması gösterildi. İddiaların ardından ayrılık kararına açıklama geldi.

Sağlık raporunu ve sözleşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"BUYRUN BELGESİ"

"Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak ; aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine ; gördüğüm lüzûm üzerine sağlıklı,sarih ,net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyrun belgesi.

"AİLE TERBİYELERİ VARSA UTANIRLAR"

Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum. Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkarı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar."