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Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Bülent Ersoy, özel bir kıyafet hazırlatmıştı. Bülent Ersoy, 'Shrek' adlı animasyon filmindeki 'Prenses Fiona'ya benzetilmişti. Ersoy'un kıyafeti; marula, lahanaya ve ıspanağa da benzetilmişti.

Diva, kıyafetiyle ilgili yapılan eleştiriler sonrası açıklama yaptı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın da daha önce benzer bir kıyafet giydiğini ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"PATLAMAYA HAZIR BİR BOMBA GİBİYİM"

Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleriyle naçizane bendenize beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba, 'Bülent Ersoy hasta mı?' diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocaman bir teşekkür borçluyum. Beni hiç merak etmeyiniz…



Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim. Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de birazda heyecanım dolayısı ile sesim titremiş olabilir, ama patlamaya hazır bomba gibiyim maşallah. Öyle olmasam zaten işlerden işlere koşuşturamaz ve sahnelerimde 3 saat insanların beğenilerine mazhar olamazdım. Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz, kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere!

"KUMAŞIM PARİS'TEN"