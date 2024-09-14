Bülent Ersoy'dan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen için "Şabaniye" yorumu Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen hakkında konuşan Bülent Ersoy, "erkeksi" olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi

Miss Turkey 2024 güzellik yarışması sona erdi ancak tartışmalar bitmedi.

Güzellik yarışmasında birinci olan İdil Bilgen, eleştirilerin odağındaki isim oldu ve beğenilmedi.

Bülent Ersoy da Muhabir Online'a Miss Turkey 2024 birincisi ile ilgili fikrini açıkladı.

"ERKEKSİ HATLARI VAR"

Bülent Ersoy, “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi! Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu” ifadelerini kullandı.

BİLGEN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Öte yandan İdil Bilgen, kendisine gelen eleştirilerle ilgili suskunluğunu bozdu. Bilgen; "Yorumları hiç önemsemiyorum" dedi.

İDİL BİLGEN KİMDİR

24 yaşında ve 1.80 cm boyunda olan Bilge, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.