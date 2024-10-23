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Sanat dünyasının 'Diva'sı Bülent Ersoy, vasiyet çıkışını yeniledi.

Geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan Ersoy, cenazesine kimsenin gelmemesini istediğin açıklamıştı.

Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmadığı için sertçe eleştirilen Diva, tepki çeken vasiyeti üzerine yeni açıklamalar yaptı.

Bülent Ersoy da, sanat dünyasında tanınmış kişilerin ölümünün ardından gösterilen vefasızlığa isyan etti.

"CENAZEME KİMSE GELMESİN"

Ersoy, cenazelerde eski arkadaşlarına vefasızlık yapan ünlülerle ilgili sorulan soruya, “Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatın her anında var. Vallahi ben hiç umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kendi başıma giderim.” ifadelerini kullanmıştı.

Akşam saatlerinde katıldığı etkinlikten çıkarken gazeteciler tarafından soru yağmuruna tutulan Diva, Aramızda Kalmasın ekibine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BİR KERE DÖNDÜM, BİR DAHA DÖNMEM"

Cenazesine kimsenin gelmemesini istediği vasiyeti konusunda ısrarcı olup olmadığı sorulan Ersoy, "Tabii ki de. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o.” diyerek vasiyetinden caymadığını belirtti.