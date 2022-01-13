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    Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti

    Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti

    Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, tekerlekli sandalyeyle yağmur altında gittiği Anıtkabir'de bir askerin şemsiyeyle Bülent Ersoy'a eşlik etmesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 01:01
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    Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret etti.

    SAYGI DURUŞU İÇİN AYAĞA KALKTI

    Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.

    ASKER ŞEMSİYE TUTTU

    Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görüldü. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.

    Bülent Ersoy un Anıtkabir ziyareti #1

    Bülent Ersoy un Anıtkabir ziyareti #2

     


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