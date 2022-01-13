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- Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, tekerlekli sandalyeyle yağmur altında gittiği Anıtkabir'de bir askerin şemsiyeyle Bülent Ersoy'a eşlik etmesi dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 01:01
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret etti.
SAYGI DURUŞU İÇİN AYAĞA KALKTI
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.
ASKER ŞEMSİYE TUTTU
Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görüldü. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.