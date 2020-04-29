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    Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

    Diva Bülent Ersoy, annesinin cenazesi için özel izin aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2020 - 14:54
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    Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

    Geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz için, cenaze töreni düzenlendi.

    ÖZEL İZİN ALINDI

    Ersoy’un vefat eden annesi Necla Poyraz’ın cenazesi için İçişleri Bakanlığı’ndan, özel izin alındı. Bakanlık, sosyal mesafe kuralına uyulması kaydıyla cenaze töreni düzenlenmesine izin verdi.

    Necla Poyraz’ın cenazesi, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

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