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    Bülent Ersoy'un kürkü Leman Sam'ı çılgına çevirdi

    Bülent Ersoy'un kürkü Leman Sam'ı çılgına çevirdi

    Hayvanlar konusundaki hassasiyetiyle bilinen Leman Sam, Bülent Ersoy'a katil denilen tweet'leri RT etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 11:11
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    Kürklere olan özel ilgisiyle tanınan Bülent Ersoy, yeniden hayvanseverlerin hedefinde.

    Bülent Ersoy, 55 tilki kürkünün kullanıldığı özel tasarım paltosuyla poz verdi.

    450 bin liralık kürk, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

    Bülent Ersoy'a yönelik en sert eleştirilerden biri de Leman Sam oldu.

    "BÜLENT ERSOY KATİLDİR"

    Sam, "Bülent Ersoy yüzlerce hayvanın katilidir", "Hayvanlar kürküne zarar gelmesin diye canlı canlı yüzülür, bir kürk için onlarca hayvan katledilir, katilleri bir gün giyip ertesi gün kenara atsın diye. Bülent Ersoy hayvan katilidir!" tweet'lerini RT etti.

    Bülent Ersoy un kürkü Leman Sam ı çılgına çevirdi #1

    "KUR'AN-I KERİM'DE NE DİYOR..."

    Bülent Ersoy, kürk merakı yüzünden daha önce de hayvanseverlerin hedefi olmuştu.

    Bir dönem Ömür Gedik'le sert tartışmalar yaşayan Bülent Ersoy, kürk konusunda şunları söylemişti:

    "Tabiatın içerisinde denge nasıl kurulmuş? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor 'hayvanların etinden, sütünden, derisinden istifade edebilir' deniyor. Allah bunu bu şekilde buyurmuş. Biz Allah'ın koyduğu kurallar üzerine konuşamayız. Yırtıcı hayvanlar kendi aralarında birbirini parçalıyor, öldürüyor... Hatta insanoğluna da saldırıyor. 'Bu dengeyi soruşturmaya kalkarsak günah işlemiş oluruz' diyorum ben kendi adıma. Beyinlerine vuruluyor da, ilaçla öldürüyorlar da... Bunlar hiç insani değil orada hem fikiriz.

    HAYVANSEVERLER DE KİM OLUYORMUŞ

    Ben Allah'tan başka kimseden korkmam! Hayvanseverler de kim oluyormuş? Bana yumurta atanı trafik kazası geçirmişten beter ederim."

    Bülent Ersoy un kürkü Leman Sam ı çılgına çevirdi #2

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