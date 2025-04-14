Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un mal varlığı şoke etti

Haber Merkezi

Türkiye'nin en çok kazanan ünlü isimlerinden Bülent Ersoy, lüks hayatı ve pahalı zevkleriyle gündeme geliyordu.

Son olarak “Dünya Güzellerim Tatilde” adlı televizyon programında boy gösteren Ersoy’un gayrimenkul zenginliği duyanları hayrete düşürdü.

BENZİN İSTASYONU

İstanbul'daki çeşitli daire ve villalarının yanı sıra, Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde de önemli yatırımlara sahip olan Ersoy, Bodrum, Marmaris ve Antalya'da da lüks villaları var.

KAT VAR

Ersoy'un Fenerbahçe semtinde işlettiği sauna ve Muğla'daki benzin istasyonu da diğer iş yatırımları arasında yer alıyor.

YAT VAR

Ayrıca, 30 metrelik bir yatı ve çeşitli iş makineleri gibi taşınabilir varlıkları da bulunuyor. Bu varlıklarını kiraya vererek önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor

BÜLENT ERSOY'UN MAL VARLIĞI

İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy'un sahip olduğu mal varlıkları:

İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris'te villalar

İstanbul Fenerbahçe'de sauna

Antalya Fethiye'de benzin istasyonu

30 metrelik lüks yat