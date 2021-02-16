Bülent Şakrak ayrılığı doğruladı

Sefirin Kızı dizisinde "Kahraman" karakterine hayat veren oyuncu Bülent Şakrak'tan konuşulan ayrılık açıklaması.

"Sefirin Kızı" dizisinde son zamanlarda yaşanan ayrılığa bir yenisi daha eklendi. Pazartesi akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde "Kahraman" karakterine hayat veren oyuncu Bülent Şakrak, diziden ayrıldı.

"BUGÜN VEDA GÜNÜ"

Meslektaşı Ceyda Düvenci ile mutlu bir evliliği olan Şakrak, sosyal medya hesabından "Sefirin Kızı" hayranlarına veda mesajı yayınladı.

Sevilen oyuncu yaptığı paylaşımda, "Sefirin Kızı tayfasına inceden bir duyurudur. Bugün veda günü, akşama bu işi finale götürüyoruz Kahraman Boz açısından. Şahane bir yolculuk ve eşsiz bir deneyimdi. Özellikle yolu çiçeklendiren siz seyircilere binlerce teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.