Bülent Şakrak: Babalar ve oğulları

Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay üçlüsü bebekleriyle aynı pozu verdi.

Usta oyuncular ve yakın arkadaşlar Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay bir araya geldi. Ünlü isimlerin buluşmasında ortaya son derece esprili bir kare ortaya çıktı.

BABALAR VE OĞULLARI

Üçü de babalık duygusunu tadan arkadaşlar keyifli sohbetlerini farklı bir anıyla birleştirmek isteyince ortaya ‘Babalar ve oğulları’ adlı kare çıktı.

Okan Ali, Marsel ve Fikret Ali adını verdikleri çocukları ile aynı pozu veren ünlü isimler ortaya çıkan keyifli kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.