Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci boşandı Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak, 15 dakikada boşandı.

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Ekranların iki ünlü oyuncusu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları haberi, uzun zamandır magazin kulislerinde konuşuluyordu.

Evlilikleriyle ilgili çıkan iddialara bir türlü açık açık cevap vermeyen ünlü çiftten bugün kötü haber geldi.

15 dakikada bitti

Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinin 8 yıllık evliliği, İzmir-Ödemiş Adliyesi’nde az önce bitti. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası 15 dakika sürdü.

Ali adında bir erkek çocukları bulunan ünlü çift, evliliklerini kurtarmak için aile terapistine de gitmişti.