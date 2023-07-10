Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci boşandı
ensonhaber.com

Ekranların iki ünlü oyuncusu ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları haberi, uzun zamandır magazin kulislerinde konuşuluyordu.

Evlilikleriyle ilgili çıkan iddialara bir türlü açık açık cevap vermeyen ünlü çiftten bugün kötü haber geldi.

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci boşandı

15 dakikada bitti

Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinin 8 yıllık evliliği, İzmir-Ödemiş Adliyesi’nde az önce bitti. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası 15 dakika sürdü.

Ali adında bir erkek çocukları bulunan ünlü çift, evliliklerini kurtarmak için aile terapistine de gitmişti.