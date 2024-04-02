Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci boşanmasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı!

Ünlü isimler, yeni ilişkileri kadar boşanmalarıyla da çok konuşuluyor. 2015 yılında evlenen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yaz tek celsede boşanmıştı.
Boşanmalarının üzerinden aylar geçse de yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
Bülent Şakrak'ın ayrılık istemesinin ardında ihanet olduğu iddia edildi. Gazeteci Seyhan Erdağ, çiftin ayrılık nedenine dair şu iddiada bulundu:
"Esra Akpınar'a aşık oldu"
"Bülent Şakrak, Maviye Sürgün adlı dizide tanıştığı Esra Akpınar'la yakınlaşmış ve bir çocuğunun annesi Ceyda Düvenci'ye boşanmak isteğini iletmiş.
Akpınar, sektörün içinde kimi zaman menajer kimi zaman oyuncu olarak şansını deniyor.
Gizli aşk
Dizi sektöründe ikiliye yakın çevrelerden gelen bilgiye göre birlikte görünmeyen, sosyal medya paylaşımı yapmayan Şakrak ve Akpınar halen birlikte.
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