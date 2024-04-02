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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci boşanmasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı!

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci boşanmasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı! Ceyda Düvenci, eski eşi Bülent Şakrak'ın isteğiyle evliliğini bitirmişti. Biten ilişki ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.