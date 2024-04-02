Bülent Şakrak, Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay'ı paylaştı

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Ekranların başarılı oyuncularından Bülent Şakrak, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şakrak, bu kez farklı bir konuyla konuşuldu.
İzzet Günay'la poz verdi
Bülent Şakrak, 962 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından usta oyuncu İzzet Günay'la çekilmiş bir karesini paylaştı.
Türk sinemasının jönleri arasında sayılan İzzet Günay, son görüntüsüyle gündem oldu.
Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu, yıllardır ekranlarda görünmüyordu. Yaşlanmasına rağmen İzzet Günay'ın halen daha yakışıklı hali ise gözlerden kaçmadı.
"Dünyanın en güzel yaş alan adamı",
Usta oyuncunun son haliyle ilgili sosyal medyada yorum yağdı. Günay'ın son haline "Dünyanın en güzel yaş alan adamı", "Saçlar aynı sadece rengi değişmiş" gibi yorumlar yapıldı.
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