Bülent Şakrak’ın acı günü

Bülent Şakrak’ın bir süredir Alzheimer hastası olan annesi Meral Şakrak bugün hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak anne acısıyla sarsıldı. Şakrak'ın bir süredir Alzheimer hastası olan annesi Meral Şakrak bugün yaşamını yitirdi.

Acı haberi Şakrak'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"CANIM MERAL ANNEM"

Düvenci, gönderisinde "Canım Meral annem… Bugün veda ettin bize ama hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın gülen yüzün, sözlerin, tatlı huysuz hallerin hep bizimle… Sevgilimin hayatıma kattığı en güzel kıymetsin sen. Canım erik, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Meral Şakrak'ın cenazesi bugün Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek