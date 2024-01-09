Bülent Şakrak'tan ayrılan Ceyda Düvenci son pozlarıyla olay oldu! Boşanma yaradı Formda haliyle çok beğenilen ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin son pozları yine olay oldu.

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Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, formda halini paylaşmaya devam ediyor.

'Çok güzel ama bir o kadar da buz gibi bir haftaya hazır mıyız?' notuyla pozlarını peş peşe paylaşan Düvenci'nin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

"Boşanmak yaradı"

Ünlü oyuncuya; 'Boşanmak bir insana bu kadar mı iyi gelir?', 'Ama ne güzelsin yenilenmiş ve dinlenmişsin' gibi yorumlar yapıldı.

Son dönemde başarılı oyunculuğu ve formda fiziğiyle sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, 2015'te nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini temmuz ayında, tek celsede bitirdi. Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile evliliğini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırdı.