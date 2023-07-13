Bülent Şakrak'tan boşanma sonrası ilk paylaşım Eşi Ceyda Düvenci ile yollarını ayıran Bülent Şakrak, çocuklarıyla tatile çıktı.

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9 yıl önce Kaz Dağları'nda evlenerek hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilmiş, ikili çift terapisi görmeye başlamıştı.

Evliliklerini sürdüremeyen ünlü çift, dostça ayrılmaya karar verdi. İkili, evliliklerini geçtiğimiz haftalarda İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde görülen 15 dakikalık dava ile resmen bitirdi.

Ali'nin velayeti annesinde

10 Temmuz'da evliliklerini tek celsede noktalayan Düvenci ile Şakrak'ın oğlu Okan Ali'nin velayeti annesine verildi.

Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oğlu Ali ve eski eşi Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile birlikte tatile çıktı.

"Oğlum Ali, kızım Melisa"

Ali ve Melisa ile keyifli vakit geçiren Şakrak, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden "Oğlum Ali, kızım Melisa" etiketi ile takipçileriyle paylaştı.