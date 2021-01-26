Bülent Şakrak'tan Hazal Kaya paylaşımı

Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, önceki gün yakın arkadaşları Hazal Kaya'yı evlerinde ağırladı.

Mutlu bir evlilik sürdüren Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, önceki gün yakın arkadaşları Hazal Kaya ile bir araya geldi.

Dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren Bülent Şakrak, Instagram hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

"AÇIM"

43 yaşındaki oyuncu, Kaya'nın verdiği pozu, "Hiç sempatik değilsin gundi şirin... Diyet yapıyor diye kafama çekirdek poşeti attı, saldırgan..." notuyla yayınladı. Hazal Kaya da aynı kareyi kendi sayfasında, "Açım..." notuyla paylaştı.

Kaya, daha sonra meslektaşı Bülent Şakrak'ın saz çalarken çektiği fotoğrafı şu not ile yayınladı: "Bağlama yapılmış, kendi ses tonuna özel... İnanılmaz keyfi yerinde... Kulaklarımız kanadığı için biz değiliz."

İkilinin, kareleri kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.