Bülent Şakrak’tan imalı paylaşım Ceyda Düvenci ile boşanma kararı alan Bülent Şakrak uzun süre sonra sessizliğini bozdu.

ensonhaber.com

Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak iddiaya göre aralarındaki problemi çözememişti.

Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'den manidar bir paylaşım gelmişti.

Düvenci, şu yazıyı paylaşmıştı;

"Gözlerim hüzünlü"

"Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…"

Birkaç güne sonra ise Bülent Şakrak'tan gelen yeni paylaşım iddiaları güçlendirdi.

"Bilmiyorum demek hoşuma gidiyor"

Sosyal medya hesabından gönderisinin altına "Herkesin her şeyi bildiği bir dünyada bilmiyorum demek hoşuma gidiyor." sözünü yazdı.