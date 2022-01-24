Bülent Serttaş, zenginliğini anlattı

Gayrimenkul zengini çıkan şarkıcı Bülent Serttaş, yatırımlarını ilk kez açıkladı.

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Çok para kazandığını ve harcadığını söyleyen Bülent Serttaş 12 bin Türk lirası değerinde çanta kullandığını söyledi.

"DUA ETTİM"

Çok şanslı olduğunu söyleyen Bülent Serttaş, 'Sahnelerden çok para kazanıyor ve kazandırıyorum. 40 yıl önce İstanbul’a geldiğimde bakıp iç geçirdiğim villalardan aldım. Çok pahalı arabalara sahip oldum. ‘Rabbim fazla verip şaşırtma beni’ diye çok dua ettim.

"ÇANTAM 12 BİN TL"

Trençkotumun 16 bin 500 lira olduğu yazıldı ama çantamı görmediler. 12 bin liralık çanta kullanıyorum.

"BU KADARI BİZE YETER"

Gayrimenkule çok yatırım yaptım. Hepsi çocuklarım için. Allah nasip etti diyelim. 1981 yılında İstanbul'a geldiğimde Levent tarafına gidip geziyordum ve içimden şöyle düşünüyordum 'Allah'ım acaba günün birinde burada kirada oturabilir miyim?' diye. Ve şükürler olsun ki o villaların sahibi oldum. Kiracı olmak isterken villalar sahibi oldum. Şunu da eklemeliyim 'Rabbim fazla verip de şaşırtma beni' diye de her zaman dua ediyorum. Bu kadarı bize yeter artık.' dedi