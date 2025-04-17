Burak Çelik ve Ece Bayrak bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Haber Merkezi
2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik ile eşi Ece Bayrak, geçtiğimiz yıl kasım ayında Karadağ’da evlenmişti.
Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran çift, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor.
Müjdeyi sosyal medyadan veren çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.
"BEBEĞİM"
Bir erkek bebek bekleyen Ece Bayrak, eşi Burak Çelik ile birlikte çekilen bir fotoğrafını mavi kalp emojisi eşliğinde "Bebeğim" notuyla paylaştı.
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