Haberler



Magazin



Burak Çelik ve Ece Bayrak bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Burak Çelik ve Ece Bayrak bebeklerinin cinsiyetini açıkladı İlk bebeklerini kucaklarını almak için gün sayan Burak Çelik ile Ece Bayrak'ın erkek bebekleri olacak.