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- Burak Deniz, alkollü araç kullanıp kazaya karıştı
Burak Deniz, alkollü araç kullanıp kazaya karıştı
Arnavutköy'de seyir halindeki motosiklete çarpan Burak Deniz'in alkollü olması nedeniyle ehliyetine el konuldu.
- Haber Merkezi
- 09.05.2020 - 18:00
Televizyon dizilerinden tanınan Burak Deniz, İstanbul Arnavutköy'de aracıyla kaza yaptı.
KAÇTI, GERİ GELDİ
Seyir halindeki motosiklete çarpan Burak Deniz, olayın ardından polis ekiplerinin uyarılarına rağmen olay yerinden kaçtı.
Daha sonra geri gelen Burak Deniz'e alkol testi yapıldı.
ALKOLLÜ ÇIKTI
2. Sayfa'nın haberine göre; alkollü çıktığı için karakola götürülen Burak Deniz'in ehliyetine el konuldu.
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