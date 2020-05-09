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    Burak Deniz, alkollü araç kullanıp kazaya karıştı

    Arnavutköy'de seyir halindeki motosiklete çarpan Burak Deniz'in alkollü olması nedeniyle ehliyetine el konuldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2020 - 18:00
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    Burak Deniz, alkollü araç kullanıp kazaya karıştı

    Televizyon dizilerinden tanınan Burak Deniz, İstanbul Arnavutköy'de aracıyla kaza yaptı.

    KAÇTI, GERİ GELDİ

    Seyir halindeki motosiklete çarpan Burak Deniz, olayın ardından polis ekiplerinin uyarılarına rağmen olay yerinden kaçtı.

    Daha sonra geri gelen Burak Deniz'e alkol testi yapıldı.

    ALKOLLÜ ÇIKTI

    2. Sayfa'nın haberine göre; alkollü çıktığı için karakola götürülen Burak Deniz'in ehliyetine el konuldu.

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