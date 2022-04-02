Burak Deniz ile Didem Soydan barıştı iddiası

Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Deniz Işın ile görüntülenen Burak Deniz’in, eski sevgilisi Didem Soydan’a geri döndüğü öne sürüldü. Çiftin birlikte tatile çıktıkları öğrenildi.

İlişkileri sürpriz bir şekilde başlayan Burak Deniz ile Dedim Soydan, yollarını ayırmıştı.

Önce sosyal medyada birlikte yer aldıkları kareleri silen çift, daha sonra takipleşmeyi de bırakmıştı.

İkilinin bir fotoğraf yüzünden aralarının açıldığı iddia edilmişti.

“BİZ GERİ KAFALI MIYIZ?”

Buna göre Didem Soydan’ın üstsüz paylaşımları Burak Deniz’i çileden çıkarmış, bu da büyük aşkın sonunu getirmişti.

Üstsüz paylaşım iddialarını Burak Deniz kabul etmemiş; “Biz geri kafalı mıyız?” diyerek tepki göstermişti.

ESKİ SEVGİLİYE DÖNÜŞ

Öte yandan Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Deniz Işın ile yakalanmıştı.

Konu ile ilgili konuşmayan Burak Deniz, eski sevgilisine geri döndü.

Çift birlikte tatile çıktı.

SAĞ GÖSTERİP, SOL VURDU

Deniz, böylelikle sağ gösterip, sol vurmuş oldu.

Burak Deniz'in, “Didem Soydan ile barıştınız mı?” sorusuna, “Her şey gördüğünüz gibi” yanıtını verdiği iddia edildi.