Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
683.903
2.63%
BTXN Coin
36.76
-0.59%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Burak Deniz ile Didem Soydan barıştı iddiası

    Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Deniz Işın ile görüntülenen Burak Deniz’in, eski sevgilisi Didem Soydan’a geri döndüğü öne sürüldü. Çiftin birlikte tatile çıktıkları öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burak Deniz ile Didem Soydan barıştı iddiası

    İlişkileri sürpriz bir şekilde başlayan Burak Deniz ile Dedim Soydan, yollarını ayırmıştı.

    Önce sosyal medyada birlikte yer aldıkları kareleri silen çift, daha sonra takipleşmeyi de bırakmıştı.

    İkilinin bir fotoğraf yüzünden aralarının açıldığı iddia edilmişti.

    “BİZ GERİ KAFALI MIYIZ?”

    Buna göre Didem Soydan’ın üstsüz paylaşımları Burak Deniz’i çileden çıkarmış, bu da büyük aşkın sonunu getirmişti.

    Üstsüz paylaşım iddialarını Burak Deniz kabul etmemiş; “Biz geri kafalı mıyız?” diyerek tepki göstermişti.

    Burak Deniz ile Didem Soydan barıştı iddiası #1

    ESKİ SEVGİLİYE DÖNÜŞ

    Öte yandan Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Deniz Işın ile yakalanmıştı.

    Konu ile ilgili konuşmayan Burak Deniz, eski sevgilisine geri döndü.

    Çift birlikte tatile çıktı.

    Burak Deniz ile Didem Soydan barıştı iddiası #2

    SAĞ GÖSTERİP, SOL VURDU

    Deniz, böylelikle sağ gösterip, sol vurmuş oldu.

    Burak Deniz'in, “Didem Soydan ile barıştınız mı?” sorusuna, “Her şey gördüğünüz gibi” yanıtını verdiği iddia edildi.

    Burak Deniz ile Didem Soydan barıştı iddiası #3

    Burak Deniz ile Didem Soydan barıştı iddiası #4


    İlginizi Çekebilir

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Bursa'da sahte profesör, 33 kişiyi dolandırdı
    3. Sayfa

    Bursa'da sahte profesör, 33 kişiyi dolandırdı

    Ankara'da terör operasyonları art arda geldi
    Gündem

    Ankara'da terör operasyonları art arda geldi

    Görüş Bildir