Burak Deniz, koronavirüse yakalandı

Maraşlı dizisi, koronavirüse yakalanan Burak Deniz yüzünden sete ara verdi.

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz'in son yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı.

ALİNA'NIN SONUCU ÇIKMADI

Deniz'in "Maraşlı"daki partneri Alina Boz'un Covid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi.

MASKE TAKMIYORDU

Deniz, muhabirlerin maske takmamasıyla ilgili sorularına, “Kısa mesafe olduğu için takmadım.” cevabını vermişti.