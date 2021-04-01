Euro
9.611
-0.6%
Dolar
8.1602
-0.97%
Altın
450.02
-0.51%
Borsa
1.417
1.79%
Bitcoin
483.100
-0.04%
EXEN Coin
20.02
-3.19%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Burak Deniz, koronavirüse yakalandı

    Maraşlı dizisi, koronavirüse yakalanan Burak Deniz yüzünden sete ara verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burak Deniz, koronavirüse yakalandı

    Yakışıklı oyuncu Burak Deniz'in son yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı.

    ALİNA'NIN SONUCU ÇIKMADI

    Deniz'in "Maraşlı"daki partneri Alina Boz'un Covid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi.

    MASKE TAKMIYORDU

    Deniz, muhabirlerin maske takmamasıyla ilgili sorularına, “Kısa mesafe olduğu için takmadım.” cevabını vermişti.

    Burak Deniz, koronavirüse yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir