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- Burak Deniz, koronavirüse yakalandı
Burak Deniz, koronavirüse yakalandı
Maraşlı dizisi, koronavirüse yakalanan Burak Deniz yüzünden sete ara verdi.
- Haber Merkezi
- 01.04.2021 - 13:49
- Güncelleme : 01.04.2021 - 13:57
Yakışıklı oyuncu Burak Deniz'in son yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı.
ALİNA'NIN SONUCU ÇIKMADI
Deniz'in "Maraşlı"daki partneri Alina Boz'un Covid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi.
MASKE TAKMIYORDU
Deniz, muhabirlerin maske takmamasıyla ilgili sorularına, “Kısa mesafe olduğu için takmadım.” cevabını vermişti.