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    Burak Deniz ve Didem Soydan'dan yeni poz

    Aşklarına kaldıkları yerden devam eden Didem Soydan ve Burak Deniz'den mutluluk pozu geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 07:42
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 07:52
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    Burak Deniz ve Didem Soydan'dan yeni poz

    Adı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin Leyla'sı Deniz Işın’la anılan Burak Deniz, herkesi şaşırttı. Maraşlı dizisinin yakışıklı oyuncusu, eski sevgilisi manken Didem soydan'a geri dönmüştü.

    Aşkları doludizgin devam eden ünlü çiftten son olarak mutluluk pozu geldi.

    Burak'ın kelebeği

    Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Soydan ile selfie çektikleri sırada fotoğraflandıkları anı paylaştı. Deniz'in kelebek emojisi koyduğu paylaşıma; kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Burak Deniz ve Didem Soydan dan yeni poz #1

    Burak Deniz ve Didem Soydan dan yeni poz #2


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