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    Burak Deniz'den Didem Soydan açıklaması

    Bir organizasyon çıkışı görüntülenen Burak Deniz, Didem Soydan hakkında konuştu. Deniz, "Barışmak için ilk adımı kim attı?" sorusu üzerine gülerek, "Ben attım ilk adımı. Rahatladın mı?" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 11:01
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    Burak Deniz'den Didem Soydan açıklaması

    Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Burak Deniz, Didem Soydan ile yaşadığı aşkla gündem olmaya devam ediyor.

    Bir dönem ayrılan ancak kısa bir süre önce barışan ikili, aşklarına tam gaz devam ediyor.

    Bir dijital platformun Asmalımescit'te düzenlediği akşam yemeğine katılan ünlü isimlerden Burak Deniz, çıkışta yine Didem Soydan hakkında konuştu.

    Barışma konusunda ilk adımı kimin attığını merak eden gazeteciler, Deniz'le ayaküstü sohbet etti.

    "İlk adımı ben attım"

    Geceye katılan ünlülerden Burak Deniz, "Çok güzel bir organizasyondu. İleriye dönük çok güzel şeyler konuştuk.

    Zaten detaylar yakın zamanda sizle paylaşılır" şeklinde konuştu. Deniz, manken sevgilisi Didem Soydan ile ilişkilerin çok güzel gittiğini söyledi.

    Ünlü oyuncu, magazin muhabirinin "Barışmak için ilk adımı kim attı?" sorusu üzerine, gülerek "Ben attım ilk adımı. Rahatladın mı?" diyerek, kendisini bekleyen aracına bindi.

    Burak Deniz den Didem Soydan açıklaması #1

    Burak Deniz den Didem Soydan açıklaması #2

    Burak Deniz den Didem Soydan açıklaması #3


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