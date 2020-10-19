Burak Deniz'den Didem Soydan paylaşımı

Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan ile olan fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Ünlü manken Didem Soydan ile oyuncu Burak Deniz, uzun süredir yaşadıkları aşkla ilgili konuşuluyordu. Soydan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık hayatında biri olduğunun sinyalini veriyordu.

DİDEM İTİRAF ETTİ

İkilinin aşkları geçtiğimiz hafta belgelendi. Ünlü oyuncu Burak Deniz, Soydan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Çıkan haberlerin ardından Didem Soydan, "Burak'la birlikteyiz." diyerek aşk yaşadıklarını duyurmuştu.

"SICAK BİR KARE"

Bu açıklamadan birkaç gün sonra da Burak Deniz, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, yayınladığı kareye, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare." notunu düştü.