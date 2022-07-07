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    Burak Deniz'den evlilik açıklaması

    Didem Soydan'la ilişkisine kaldığı yerden devam eden Burak Deniz, evlilik için acele etmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 08:10
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    Burak Deniz'den evlilik açıklaması

    Daha önce birkaç kez ayrılıp barışan oyuncu Burak Deniz ile model Didem Soydan, mutlu birlikteliklerini şu sıralar sorunsuz bir şekilde sürdürüyor.

    Aşklarını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunan ünlü çiftten yakışıklı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

    "Acelesi yok"

    Burak Deniz, evlilik sorularına yanıt verdi. Özel hayatında her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Burak Deniz, “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

    “Şu an öyle bir düşüncemiz yok acelemiz yok ama olabilir niye olmasın?”

    Burak Deniz den evlilik açıklaması #1

    Burak Deniz den evlilik açıklaması #2

    Burak Deniz den evlilik açıklaması #3


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