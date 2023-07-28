Burak Deniz'e 7 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılanacak Nilperi Şahinkaya'nın şikayetçi olduğu Burak Deniz hapis cezasıyla yargılanacak.

ensonhaber.com

'Şahmaran' dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in, gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak, meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartıştığı iddia edilmişti.

Şahinkaya'nın oturduğu masaya giden Deniz'in, oyuncuya küfrettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürülmüştü.

Küfür sonrası Yusufi'nin, Burak Deniz’in üzerinde yürüdüğü, araya Yusufi’nin arkadaşının girdiği belirtilmişti.

Çevredekiler Burak Deniz’i uzaklaştırırken, Nilperi Şahinkaya'nın da kaldığı oteli değiştirdiği öğrenilmişti.

Nilperi Şahinkaya dava açtı

29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ne gelen Nilperi Şahinkaya, “Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım.” demişti.

Burak Deniz'in menajerlik şirketi, olayın basına yansımasının ardından "Haberde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının önemle altını çizer, yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncular arasındaki gerilim mahkemeye taşınmıştı. Burak Deniz ise geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve birçok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yapıp, özür dilemişti.

“Şakanın dozu kaçtı"

Burak Deniz, “Şakanın dozu kaçtı, özür dilerim. Umarım bu kırgınlık en kısa zamanda son bulur.” açıklamasını yapmıştı. Ama son pişmanlık işe yaramadı!

Özrü kabul edilmedi

Emre Yusufi ile bir partiye katılan Nilperi, “Olay yargıya taşındı. Bu konu ile alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum.” demişti. Deniz'in özrünü kabul etmemişlerdi.

Savcılık, tarafların ve görgü tanığı olan Şahinkaya'nın erkek arkadaşı Emre Yusufi'nin ifadeleri ile olayın yaşandığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra nihai kararını verdi.

7 yıl 2 ay hapis cezası

Burak Deniz’e hakaret ve basit yaralamaya teşebbüs eylemleri sebebiyle dava açılmasına karar verildi.

Nilperi Şahinkaya’nın açtığı dava neticesinde Burak Deniz'in, 7 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılanacağı ortaya çıktı.