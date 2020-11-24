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    Burak Deniz'in cipine vurdular

    Ünlü oyuncu Burak Deniz'in cipi yine kazaya karıştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 09:31
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    Burak Deniz'in cipine vurdular

    Altı ay önce Kuruçeşme'de motosikletli kuryeye çarptıktan sonra ehliyetine el konulan 29 yaşındaki oyuncu Burak Deniz, kendisine özel şoför tutmuştu.

    KAZALAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

    Oyuncu, bu süre zarfında lüks ve pahalı cipinin direksiyonuna geçemezken, geçtiğimiz hafta bir şansızlık daha yaşadı.

    MİNİBÜS ÇARPTI

    Nişantaşı Valikonağı Caddesi üzerinde içinde Burak Deniz'in olmadığı anda park halinde bekleme yapan cipe bu kez bir minibüs çarptı.

    Yolun sağına doğru yanaşmaya çalışan minibüsün manevrasıyla Deniz'in cipinin sol ön çamurluğu ezildi. Maddi hasarlı kazaya polis ekibinin müdahale ettiği ve tarafların anlaştığı öğrenildi.

    Altı ay önceki kazanın fotoğrafı

    Burak Deniz in cipine vurdular #1

    Burak Deniz in cipine vurdular #2

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