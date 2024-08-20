Burak Deniz'in Ersin Arıcı ve Beril Pozam açıklaması gündem oldu! Yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Ersin Arıcı ile Beril Pozam'ın düğününe gitti. Ünlü isim, mekana girmeden önce yaptığı açıklamayla konuşuldu.

Haber Merkezi

"Yalı Çapkını" dizisinin Suna'sı Beril Pozam ve Abidin'i Ersin Arıcı, dizi setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırdı.

1.5 YILDIR SEVGİLİLER

1.5 yıl süren ilişkilerinin ardından düğün töreni büyük bir etkinliğe dönüştü.

Düğün, Yalı Çapkını oyuncuları ve birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşirken, ünlü oyuncu Burak Deniz de oradaydı.

Deniz'in ünlü çift hakkında söylediği sözler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ÇOK SEVMİŞLER DİYELİM"

Ersin Arıcı ile uzun bir süredir görüşemediklerini belirten Burak Deniz, "Çok mutlu olsunlar ama 1.5 senelik flört... Çok sevmişler diyelim o zaman. Bakalım meraktayım ben. Bugüne kadar neyi yapmam dediysem başıma geldi gibi oldu. O yüzden çok bilemiyorum ama kısmet bu işler." dedi.