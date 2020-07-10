Burak Hakkı ayrılık acısı çekiyor

2016 yılında manken Hara Pappa ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ayrılık haberi duyulan Burak Hakkı moral tatiline çıktı.

Oyuncu Burak Hakkı oğlu Rüzgar’ın annesi Sema Şimşek ile 10 yıllık evliliğini 2012’de bitirmişti. 2016’da da Yunanistan Atina’da tanıştığı manken Hara Pappa ile aşk yaşamaya başlamıştı.

NİKAH GÜNÜ ALACAKLARDI

Yakınları nikah davetiyesi beklerken geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi gelmişti.

Burak Hakkı moral tatiline çıktı. Bir dönem oyunculuk yapan ablası Sanem Hakkı’nın yanına Bodrum’a gitti.

FOTOĞRAFLAR HALA DURUYOR

Bu arada Hara Pappa, Instagram hesabından Burak Hakkı ile olan fotoğraflarını silmedi. Burak Hakkı da takibi bırakmadı.