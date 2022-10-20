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    Burak Hakkı, cevizlerini topladı

    Uzun zamandır oyunculuk yapmayan Burak Hakkı, ceviz hasadından fotoğraflar paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 08:15
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    Burak Hakkı, cevizlerini topladı

    Rol aldığı birçok popüler diziden tanıdığımız ünlü oyuncu Burak Hakkı, uzun süredir ekranlardan uzak kalıyor.

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada; ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu, emeklerinin karşılığını almaya devam ediyor.

    "Bu filmin başrolünde annem var"

    Çiftlik hayatından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Hakkı, son olarak yetiştirdiği cevizlerin hasadından kareler paylaştı. Ünlü isim, toplanan cevizlerle verdiği poza, "Bu filmin başrollerinde annem, Mustafa, Kerim ve Hatice var" notunu düştü.

    "İnsan dönmek istemiyor"

    Hakkı daha önce verdiği bir röportajda yeni hayatı için şunları söylemişti:

    "İnsan şehre dönmek istemiyor açıkçası. Dolayısıyla da bu tür köy hayatının ne kadar gerekli ve güzel olduğu, böyle salgın dönemlerinde anlaşılıyor"

    Burak Hakkı, cevizlerini topladı #1

    Burak Hakkı, cevizlerini topladı #2


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