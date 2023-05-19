Burak Hakkı eski eşini paylaştı Burak Hakkı, 10 yıllık evliliğini 2012'de sonlandırdığı eski eşi Sema Şimşek ve oğlu Rüzgar ile birlikte çekilen bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

ensonhaber.com

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü.

Eski eşler

Ünlü çift, boşandıktan sonra da oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Hakkı, eski eşi ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Annesinin boyunu geçti

Eski manken Sema Şimşek de, Burak Hakkı'nın paylaşımına kendi sayfasında yer verdi. Burak Hakkı'nın paylaştığı fotoğrafta, Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.