Burak Hakkı: Oğlum beni değiştirdi

Uzun zamandır ekranlarda uzak olan Burak Hakkı, katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Burak Hakkı, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Ünlü oyuncu hayatıyla ilgili samimi açıklamalrda bulunurken birkaç günde kolayca ünlü olan meslektaşlarına da seslendi.

İşte Hakkı'nın açıklamalarından ara başlıklar:

"İNİŞİ ZOR OLUR"

Ünlü oyuncu şimdiki gençlerin şöhreti kolay yakaladığını dile getirdi ve ekledi: “Şu anki gençlere bakıyorum, çok çabuk şöhret yakalıyorlar. Bir süre sonra bunun geri dönüşümü olacak. Çıkışı ne kadar iyi hazmederseniz, inişi de o kadar iyi hazmedersiniz. Sonuçta 10 sene sonra hiç başrol oynayamayacaksınız, belki kimse de tanımayabilir sizi. Bunların hepsini düşünmek ve hazmetmek lazım.”

"DİSİPLİN ŞART"

Sporcu geçmişinden dolayı disiplin konusuna çok önem veren Hakkı “Oyunculukta da disiplin şart. Oyunculuk bütün mesleklerin en zirvesi diyebilirim. Bir süre sonra spor sizi bırakacak fiziksel olarak. Ama oyunculuk öyle değil, oyunculukta istiyorsanız 80-90 yaşına gelin kendinizi geliştirebilirsiniz” diye konuştu.

BABA OLMAK BENİ DEĞİŞTİRDİ

2012’de boşandığı Sema Şimşek’ten Rüzgar adında 13 yaşında bir oğlu bulunan Hakkı “Baba olmak, bana çok büyük sorumluluklar yükledi. Oğlum olduktan sonra arkadaşlarımdan tutun da uyku saatlerime kadar her şey değişti. Kocaman bir delikanlı oldu” dedi. Çanakkale-Gelibolu’da kurduğu çiftlik ile ilgili de konuşan Hakkı “Oğluma bir şey bırakmak istedim. Böyle bir yatırım yaptım” dedi.