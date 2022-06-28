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    Burak Özçivit, doğum hediyesi hazırlığında

    İkinci kez baba olmaya hazırlanan Burak Özçivit, milyonluk yatırımı için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:31
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    Burak Özçivit, doğum hediyesi hazırlığında

    Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağı ortaya çıkan Burak Özçivit, şu sıralar Bodrum’da ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

    Hem tatil yapan hem de eşine doğum hediyesi hazırlığı içinde olan Özçivit, önceki gün Bodrum'da bir şantiyede objektiflere yansıdı.

    Ünlü oyuncunun, eşine doğum hediyesi olarak ev baktığı öğrenildi. Bir süre şantiyede yapım sürecinde olan evi inceleyen Burak Özçivit, ardından oradan ayrıldı.

    Arazi Burak'ın

    Öte yandan gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlarla bilinen ünlü oyuncunun, 'Doğum hediyesi olarak bakıyorum' dediği arazinin kendisine ait olduğu öne sürüldü.

    Burak Özçivit, doğum hediyesi hazırlığında #1

    İddialara göre; Özçivit, geçtiğimiz yıl Bodrum Gümüşlük'teki evinin hemen üstünde bulunan araziyi satın aldı. Villa karşılığı müteahhit ile anlaştı ve bu yıl inşaat başladı. Toplam altı villa yapılan projeden üç villa Özçivit'in, üç villa ise müteahhitin aldığı söyleniyor. Bir villanın değerinin 15 milyon TL olduğu konuşuluyor.

    Burak Özçivit, doğum hediyesi hazırlığında #2

    Burak Özçivit, doğum hediyesi hazırlığında #3


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