Burak Özçivit, doğum hediyesi hazırlığında

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Burak Özçivit, milyonluk yatırımı için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağı ortaya çıkan Burak Özçivit, şu sıralar Bodrum’da ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

Hem tatil yapan hem de eşine doğum hediyesi hazırlığı içinde olan Özçivit, önceki gün Bodrum'da bir şantiyede objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncunun, eşine doğum hediyesi olarak ev baktığı öğrenildi. Bir süre şantiyede yapım sürecinde olan evi inceleyen Burak Özçivit, ardından oradan ayrıldı.

Arazi Burak'ın

Öte yandan gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlarla bilinen ünlü oyuncunun, 'Doğum hediyesi olarak bakıyorum' dediği arazinin kendisine ait olduğu öne sürüldü.

İddialara göre; Özçivit, geçtiğimiz yıl Bodrum Gümüşlük'teki evinin hemen üstünde bulunan araziyi satın aldı. Villa karşılığı müteahhit ile anlaştı ve bu yıl inşaat başladı. Toplam altı villa yapılan projeden üç villa Özçivit'in, üç villa ise müteahhitin aldığı söyleniyor. Bir villanın değerinin 15 milyon TL olduğu konuşuluyor.