Burak Özçivit, eleştirilere cevap verdi

Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Kevin Spacey ile poz vermesi sonrası tepki alan Burak Özçivit sessizliğini bozdu.

Magazin dünyasının en popüler ünlü çifti Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün Etiler’deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

"Karan bekliyor"

Hamileliğinin çok iyi gittiğini söyleyen Evcen “Aklımızda iki isim seçeneği var ama henüz karar vermedik. Karan kardeş fikrine alıştı, ‘Gelsin hemen’ diyor” dedi.

Aşerme hurafe

Aşermenin hurafe olduğunu söyleyen oyuncu “Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Şunu yemeyeyim, kilo alırım modunda değilim” diye konuştu.

"Gerekeni yaptım"

Katar’da katıldığı organizasyonla çok konuşulan Burak Özçivit, 30’dan fazla taciz iddiasıyla suçlanan Amerikalı oyuncu Kevin Spacey ile birlikte verdiği pozlar sorulunca “Planlı yapılan bir görüşme değildi. Türk dizileri üzerine sohbet ettik. Ben detayları sonradan öğrendim. Gündemi takip etmiyorum, açıkçası bilmiyordum. Zaten paylaşımı sildim. Gerekeni yaptım” yanıtını verdi.

Çok eleştiri alan Burak Özçivit’e gelen en sert tepki Tuba Ünsal’dan gelmişti: “Para karşılığında tüm dünyanın karşısında durduğu taciz ve tecavüzle yargılanan bir oyuncuyla yan yana poz vermek! Utanıyorum sizden”