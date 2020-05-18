Dolar
6.8805
-0.3013%
Euro
7.4348
-0.3124%
Altın
1761.59
1.0967%
Borsa
101439.2
1.6749%
G. Altın
388.95
0.5129%
Bitcoin
66044.77
3.2719%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, Karan'ı parka götürdü

    Oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan’la dışarıya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2020 - 12:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, Karan'ı parka götürdü

    Bir süredir evde vakit geçiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün oğulları Karan'ı parka getirirken objektiflere yansıdı.

    O anları, hayranları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    "AŞKIM"

    Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde Anneler Günü'nde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Oğlu Karan ile pozlarını yayınlayan Fahriye Evcen, paylaşımlarına "Aşkım" notunu düşmüştü.

    Görüş Bildir