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- Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, Karan'ı parka götürdü
Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, Karan'ı parka götürdü
Oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan’la dışarıya çıktı.
- Haber Merkezi
- 18.05.2020 - 12:00
Bir süredir evde vakit geçiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün oğulları Karan'ı parka getirirken objektiflere yansıdı.
O anları, hayranları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
"AŞKIM"
Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde Anneler Günü'nde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Oğlu Karan ile pozlarını yayınlayan Fahriye Evcen, paylaşımlarına "Aşkım" notunu düşmüştü.