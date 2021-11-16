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    Burak Özçivit hakkında 4 yıl hapis talebi

    Oyuncu Burak Özçivit hakkında, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açıldı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 10:56
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    Burak Özçivit hakkında 4 yıl hapis talebi

    İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Riva'da, 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva’da çekimleri yapılan 'Kuruluş Osman' dizisinde müştekiler M.B.K., O.Ş. ve A.Ö.’nün kamera asistanı, diğer müşteki T.A.’nın ise görüntü yönetmeni olarak görev yaptığı anlatıldı.

    TANIKLAR DOĞRULADI

    İddianamede, Burak Özçivit’in dizinin başrol oyuncusu olduğu, olay günü Özçivit’in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği belirtildi.

    Müşteki tarafın sunduğu tanıkların alınan beyanlarında, bu olayı doğruladıkları kaydedildi.

    Burak Özçivit hakkında 4 yıl hapis talebi #1

    UZLAŞMA SAĞLANAMADI

    Burak Özçivit’in üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun vurgulandığı iddianamede, dosyanın suçun uzlaştırma kapsamında olması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderildiği ancak uzlaştırmacı raporuna göre uzlaşma önerisinin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı.

    4 YIL 1 AY HAPİS TALEBİ

    İddianamede, Burak Özçivit’in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    İddianame, gönderildiği Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

    Oyuncu Özçivit’in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

    Burak Özçivit hakkında 4 yıl hapis talebi #2

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