Haberler



Magazin



Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Fransa'da! Tatil paylaşımlarına beğeni yapıyor

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Fransa'da! Tatil paylaşımlarına beğeni yapıyor Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yeni rotası Strazburg oldu. Oğlu Karan ile keyifli anlarını paylaşan Evcen, sosyal medyada yine dikkat çekti.