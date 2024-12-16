Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Fransa'da! Tatil paylaşımlarına beğeni yapıyor

Haber Merkezi
Çalıkuşu setince başlayan aşkları ilk günden beri magazin gündeminde yer alan ekranların iki popüler ismi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.
2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in kucağına alan ünlü çift, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
FRANSA'DAN PAYLAŞIMLAR
Şimdilerde ailecek Fransa'da olan ikili, aktif oldukları sosyal medya hesaplarından yeni kareler yayınladı. Keyifli anları hesabından paylaşan Evcen çok konuşuldu.
Sık sık tatile çıkan ünlü oyuncuların yeni rotası merak konusu oldu.
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