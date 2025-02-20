Burak Özçivit ile Fahriye Evcen küçük oğulları Kerem için doğum günü partisi düzenledi

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Ekranların en çok beğenilen ve en çok kazanan isimlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de hayatlarını birleştirmişlerdi.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftin oğulları Karan 2019'da, Kerem ise 2023'te dünyaya gelmişti.

Küçük oğulları Kerem'in doğum günü kutlandı. Kutlama fotoğraflarını anne Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yayınladı.

Fahriye Evcen, Kerem için "Çiçek kokulu oğlum, kıymetlim" diyerek duygulularını dile getirdi.

İKİSİ DE AYNI BURAK

Karan ile Kerem'in Burak Özçivit'e aşırı benzediğini görenler, "Fahriye, kocasını doğurmuş" yorumlarına neden oldu.

İki ünlü oyuncu, Çalıkuşu setinde tanışıp birbirlerine aşık olmuşlardı.