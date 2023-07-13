Burak Özçivit ile Fahriye Evcen tekne pozu Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit'le evli olan İki çocuk annesi Fahriye Evcen, ailesiyle tatil yapmaya devam ediyor.

ensonhaber.com 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ekranların en ünlü oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı. Çocuklarıyla birlikte haftalardır tatilde olan oyuncu çiftten yeni fotoğraf geldi. Tekne keyfi Sosyal medyada aktif olan ünlü çift, son olarak tekne ile açıldıkları anlardan kareler paylaştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken iki ünlü oyuncunun karesine beğeni ve yorum yağdı.