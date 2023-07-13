Burak Özçivit ile Fahriye Evcen tekne pozu

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2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ekranların en ünlü oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı.
Çocuklarıyla birlikte haftalardır tatilde olan oyuncu çiftten yeni fotoğraf geldi.
Tekne keyfi
Sosyal medyada aktif olan ünlü çift, son olarak tekne ile açıldıkları anlardan kareler paylaştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken iki ünlü oyuncunun karesine beğeni ve yorum yağdı.