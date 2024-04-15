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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in büyük oğlu Karan 5 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in büyük oğlu Karan 5 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, 5 yaşına giren oğulları Karan için özel bir doğum günü partisi organize etti.