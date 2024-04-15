Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in büyük oğlu Karan 5 yaşına girdi! İşte doğum gününden kareler

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Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, bir yıl önce ikinci kez anne olmuştu.
Ünlü çift, büyük oğulları Karan için bir doğum günü partisi organize etti.
Transformers Karan
Transformers temalı bir doğum günü partisi düzenlenen Karan'ın fotoğraflarını anne Fahriye Evcen, Instagram hesabından paylaştı.
Doğum gününde ailece poz veren ünlü çifte hayranlarından yorum yağdı.
2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.
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