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Burak Özçivit ile Ronaldo buluşması sosyal medyada gündem oldu

Burak Özçivit ile Ronaldo buluşması sosyal medyada gündem oldu Son dönemlerin en çok sevilen dizileri arasında yer alan 'Kuruluş Osman' dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile bir araya geldi.