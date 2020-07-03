Burak Özçivit: Karan konuşmaya başladı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, oğlu Karan'ın konuşmaya başladığını söyledi.

İki erkek arkadaşıyla yemek yiyen ünlü oyuncu Burak Özçivit, önceki gece Yeniköy’de görüntülendi.

TATİLE ÇIKIYORUZ

Rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisi sezon finali yapan Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile tatile çıkacaklarını söyledi.

"TEHLİKELİ SORULAR"

Oyuncu, “Karan konuşmaya başladı mı?” sorusunu ise “Evet” diye yanıtladı. Özçivit, muhabirlerin bu kez “İlk anne mi? Yoksa baba mı? dedi” diye sorması üzerine önce “Ooo çok tehlikeli sorular bunlar cevap vermem” dese de sonrasında “İlk anne dedi” diye konuştu.